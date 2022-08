Settimana corta: il Pd chiede l'immediata apertura di un tavolo

CASALE - Anche il coordinamento del circolo Pd di Casale, presieduto dal commissario Gianfranco Morgando, interviene sul 'caso' dell'ipotesi di adozione, a partire da settembre, con la settimana corta, o settimana europea di lezioni, nelle scuole superiori di Casale.

«Il dibattito cittadino sulla settimana corta negli istituti superiori della nostra città e le resistenze espresse con chiarezza in questi giorni su questa opzione, confermano purtroppo quanto dicemmo a febbraio, cioè che non si può parcellizzare la tematica della scuola e non se ne può scorporare un aspetto dalla complessità organizzativa - spiegano in una nota - Lo scrivemmo a febbraio, consapevoli che fosse necessario un confronto aperto tra scuole, amministrazione, famiglie. Perché? Perché dalla modifica dell'orario scolastico cambia l'organizzazione dei trasporti (e quanto siamo indietro su questo punto, ora è del tutto evidente), quella delle famiglie e quella del personale docente e non docente. Per citare solo gli interlocutori essenziali. Il Circolo del Partito Democratico di Casale Monferrato sollecita quindi l'apertura immediata di un tavolo fra le parti, nell'interesse della consistente parte della comunità coinvolta».