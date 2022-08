Si conclude il Summer Camp dell'Artistica Casale: «Un grande successo»

CASALE - Si è concluso con una grande festa il Summer Gym Camp 2022 dell'Asd Artistica Casale, svoltosi nell'aerea verde adiacente alla scuola media Dante. Sette settimane di sport, giochi, musica, incontri educativi e tanto divertimento: «Anche quest'anno è stato un grande successo» commentano gli istruttori che hanno coordinato le attività, Cristina, Daisy, Alessandra, Selene, Edoardo, Federica, Tatiana e Noemi, con il prezioso aiuto di Elena, Noemi e Francesca.

«Ringraziamo di cuore tutti i bambini che hanno partecipato e le rispettive famiglie -continuano - il Comune di Casale per la visita al teatro municipale, l'agriturismo Cascina Bottazza, la Polizia di Casale, la gelateria La Fresca Voglia, la biblioteca Luzzati, le associazioni sportive per la collaborazione (Yudanshakai Casale , Accademia dello Sport, Monferrato Basket) e tutti quanti hanno lavorato per rendere indimenticabili queste settimane».