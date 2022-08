Centri estivi e servizi scolastici: iscrizioni ancora aperte

CASALE - C’è tempo fino a venerdì 26 agosto per iscrivere i propri figli dai 3 ai 6 anni ai centri estivi comunali di Casale, che riprenderanno dal 1° al 7 settembre alla scuola dell’infanzia Peter Pan.

La Cooperativa Progetto A, che gestisce le attività, per quest’estate 2022 sta proponendo iniziative a tema Agri Camp, che prevedono laboratori artistici, di pittura, di gioco, di danza e di narrazione, oltre a giochi di gruppo, attività sportive e motorie, giochi musicali, letture animate e uscite sul territorio. Tra queste, anche la visita al maneggio - fattoria Il Melo Ranch di Casale Monferrato.

I Centri estivi comunali sono aperti anche ai bambini con disabilità che, grazie a un operatore dedicato per ogni partecipante, possono vivere appieno le molte attività in programma.

Per partecipare ai centri estivi comunali delle Scuole dell'Infanzia è necessario presentare la domanda direttamente all'Ufficio Pubblica Istruzione in via Mameli, 14 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il lunedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

Fino a mercoledì 31 agosto sono ancora aperte le iscrizioni per i servizi scolastici dell’anno 2022 / 2023: sul Portale genitori (www2.eticasoluzioni.com/casalemportalegen) è infatti possibile dare la propria adesione per la mensa, il pre e post scuola, oppure per i pomeriggi scuola.

Le iscrizioni e i rinnovi ai servizi scolastici possono avvenire solo online e la procedura è molto semplice: una volta effettuato l’accesso al portale, infatti, è sufficiente cliccare su Nuova iscrizione o su Anagrafica / Rinnova iscrizione e seguire le istruzioni. Il rinnovo deve essere effettuato anche dagli alunni del tempo pieno.

I rinnovi degli asili nido saranno invece gestiti direttamente dall'ufficio; mentre i genitori dei bambini ammessi al nido per l'anno scolastico 2022/2023 dovranno effettuare, dopo aver contattato l’Ufficio Pubblica Istruzione allo 0142 444204, l’iscrizione al Portale genitori per poter effettuare i pagamenti del servizio.

È importante ricordare infine che l’iscrizione ai servizi scolastici è vincolata alla regolarità dei pagamenti pregressi. Inoltre, se le domande saranno presentate tra il 31 agosto e il 7 settembre non sarà garantita l’attivazione per il primo giorno di scuola (12 settembre 2022), mentre per quelle effettuate dall’8 settembre saranno disponibili dalla settimana successiva al giorno di iscrizione o regolarizzazione dei pagamenti.

Per coloro che hanno difficoltà con la piattaforma informatica, è previsto un supporto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri: 0142/444204 – 0142/444368.

Per maggiori informazioni: www.comune.casale-monferrato.al.it/serviziscolastici.