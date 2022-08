Murisengo esulta: Federico Calvo tra i finalisti di Mister Italia 22

MURISENGO - Federico Calvo passa il turno di Mister Italia 2022. Esce vittorioso infatti dall’evento di martedì 2 e mercoledì 3 agosto a Giulianova che ha visto ‘scontrarsi’ ben 90 candidati da tutta Italia per accedere alle finali del concorso di bellezza. Con lui sono in totale 38 i giovani ad essere passati che si contenderanno il titolo questo sabato in piazza della Rinascita a Pescara.

La serata sarà presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.