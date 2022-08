Da domani attivo a Casale l’ultima novità: Atc ha un nuovo sportello

CASALE - Prenderà il via domani, mercoledì 10 agosto, il nuovo sportello virtuale di Atc Piemonte, dedicato agli assegnatari della cosiddette case popolari a Casale. Vi si potrà accedere direttamente dall’Ufficio Politiche Sociali/Casa del Comune cittadino.

Tutti i mercoledì dalle 9 alle 12, solo su appuntamento, sarà possibile contattare in videochiamata gli operatori per segnalazioni riguardanti tutti gli aspetti delle case popolari gestite dall’agenzia. L’appuntamento, da richiedere entro il lunedì antecedente la data prescelta, sarà possibile averlo direttamente all’Ufficio Politiche Sociali di via Mameli 14 a Casale (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì anche dalle 14 alle 16.30) o telefonando allo 0142 444367.

Si ricorda, inoltre, che è già attivo lo sportello al medesimo numero dedicato per le segnalazioni da inoltrare all’ufficio manutenzione dell’Atc. Anche questo sportello - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - può essere contattato direttamente all’Ufficio Casa di Casale.