Derthona al fotofinish sull'Acqui. Casale fa cinquina

ACQUI - La prima vittoria del Derthona Fbc è quasi al fotofinisah, ma l'Acqui esce a testa altissima dal primo confronto ufficiale dopo i sei giorni di ritiro a Selvino e contro una avversaria di categoria superiore.

Finisce 3-2 per i leoncelli, ma sono i termali a passare in vantaggio con Piana. Poi gli ospiti ribaltano il punteggio, ancora Piana per il 2-2 e poi il 2-3 nel finale. Per la squadra di Fossati a segno Romairone, autore di una doppietta, e D'Arcangelo.

Il Casale si conferma macchina da gol: una cinquina nel quarto test (il terzo a Sommariva), contro Tre Valli: le firme sono di Mesina, Candido su rigore, due volte Diagne (una dal dischetto) e Lacava.