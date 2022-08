La Misericordia di Casale accoglie sette nuovi volontari

CASALE - La famiglia della Misericordia di Casale Monferrato si allarga. Lo scorso 19 luglio, infatti, presso la sede monferrina si è svolto l’esame dell’ultimo corso per diventare volontari abilitati al trasporto di infermi in ambulanza e in pulmino. Gli esaminati hanno preso parte alla prova in presenza del dottor Angelo Giarola, infermiere professionale presso la Centrale Operativa 118 di Alessandria- Asti, ed è stato brillantemente superato da nuovi 7 volontari (Rossana, Simone, Anri, Roberto, Simona, Fabio e Ilse).

Un numero non elevato, ma che racchiude un significato molto più ampio: la presenza di questi pochi volontari permetterà all’associazione di rispondere in modo più efficace a tutte le richieste da parte della cittadinanza locale. Ma la Misericordia non è solo trasporto ammalati: vengono infatti effettuati anche trasporti privati per visite mediche, ricoveri e dimissioni, ma offre anche molte attività formative. Chi volesse approfondire ulteriormente sull’intero servizio che la Misericordia opera all’interno (e per) la comunità casalese può chiamare in sede allo 0142 781010 oppure scrivere a info@misericordiacasalemonferrato.it.

«A tutti i nuovi volontari un grande ‘in bocca al lupo’ e ‘che Dio gliene renda merito!’, motto di tutte le Misericordie d’Italia» l’augurio ai nuovi membri della Compagnia.