Il Bistolfi e Carducci al centro di 'Ti racconto un'opera'

CASALE - Sarà il monumento di Leonardo Bistolfi dedicato al Premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci al centro della prima visita di Ti racconto un'opera, la rassegna organizzata dal Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato.

Curato dello storico dell'arte Dario Michele Salvadeo, l’appuntamento dal titolo Bistolfi e Carducci: dialogo intorno a un monumento in programma per domenica 14 agosto alle ore 11 darà la possibilità ai partecipanti di ammirare il modello in gesso dell'importante monumento al poeta presente tuttora a Bologna nell'omonima piazza e di ripercorrere la storia dell’opera, con le sue lunghe e complicate vicende costruttive.

Una vicenda che permetterà anche di conoscere il rapporto di Leonardo Bistolfi con poeti e scrittori, le tematiche care al carduccianesimo e le discussioni artistiche che animavano la vita culturale del periodo. La visita guidata sarà anche l’occasione per visitare la Nuova Collezione Bistolfi allestita nella Sala delle Lunette.

Il costo di partecipazione è di 3.60 euro, è gradita la prenotazione ai numeri 0142 444309 e 0142444249 o via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Ti racconto un'opera proseguirà poi fino a fine anno e ogni visita avrà come punto di partenza la lettura di una specifica opera d'arte, dalla quale si svilupperà una narrazione dai molteplici aspetti coinvolti: vicende biografiche dell’artista, caratteristiche del soggetto rappresentato, collegamenti con altre opere presenti in Museo o disseminate sul territorio, peculiarità tecniche o vicende collezionistiche. E non mancheranno rimandi alla storia politica e culturale. La prossima visita in programma si terrà domenica 11 settembre e sarà dedicata al cavalier Francesco Cairo.