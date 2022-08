Rosignano: domani torna ‘Grignolino sotto le stelle’

ROSIGNANO - Domani, sabato 13, a Rosignano torna ‘Grignolino sotto le stelle’, iniziativa organizzata dalla Pro Loco. Sono due gli appuntamenti che si svolgeranno nel borgo. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, nella cornice del Parco del Castello Bacino si terrà una degustazione guidata di Grignolino, realizzata in collaborazione con l’Enoteca regionale del Monferrato e Ais Casale. Sarà presente un sommelier di terzo livello come guida dei partecipanti. Il costo è di 20 euro a persona.

La sera invece il prodotto vitivinicolo sarà ancora protagonista nella ‘Cena sotto le stelle’ in programma dalle 20 in piazza Sant’Antonio. Cinque portate con cinque altrettanti degustazioni di Grignolino locale. La quota è di 45 euro a partecipante. Per informazioni sugli eventi contattare il 333 7439848 o visitare il sito http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/it-it/home