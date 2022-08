Casale, c'è Lacava e Gianola resta

CASALE - Imbattuto, cinque vittorie e un pareggio, e molti gol segnati: il Casale è pronto a rimettersi al lavoro 'a casa', aggiungendo due pedine. Una è Andrea Lacava, giovane promessa per l'attacco, classe 2004, vivaio Juventus fino all'Under 15, poi Lascaris Pianezza, con cui nell'ultima annata ha disputato il campionato di Promozione, 30 presenze e 10 gol per lui.

Marco Sesia lo ha visionato nelle due settimane a Sommariva Perno e la giovane punta ha segnato anche una rete nel test vittorioso contro Tre Valli.

L'altra aggiunta è un volto noto, Giorgio Gianola: il difensore, 24 gare e un gol nell'ultimo campionato, è stato confermato per il contributo a livello di gioco, ma anche per la capacità di essere leader del gruppo.

Nell'ultimo doppio test in ritiro vittoria di misura su Rg Ticino, decisa dal 'solito' Mesina, e pareggio (1-1) con il Moretta, momentaneo vantaggio di Tobia e pareggio di Tesauro.

I nerostellati saranno fra i protagonisti del torneo 'Quartiere Cristo nel cuore', sabato 20 a Centogrigio, con Luese Cristo e ValenzanaMado. Poi, il 28, Coppa Italia con il Borgosesia.

Cinquina Derthona

La seconda vittoria in pochi giorni, per il Derthona Fbc, è sul campo della Cairese, di Eccellenza ligure: 5-2 per la squadra di Fabio Fossati, che va sotto dopo 22', rete di Anselmo, e sull'1-0 per i locali si va al riposo. Il pareggio al 3' della ripresa, tocco sottoporta di Zucchini. Due minuti dopo è Gomez a ribaltare il punteggio, dal dischetto. Al 17' gli ospiti allungano, sfruttando un errore della retroguardia di casa: Coccolo supera anche il portiere e firma il 3-1.

Al 37' eurogol di Agazzi per il 4-1. Quattro minuti dopo la Cairese accorcia dal dischetto con Fabbri, ma allo scadere ci pensa Saccà a fare cinquina.

Luese si prepara

In Eccellenza Luese Cristo ancora alla ricerca del primo acuto. Nel secondo test, contro il Pavia di Eccellenza lombarda, sconfitta di misura, decide Giani. Il gruppo di Roberto Adamo ora si sta preparando per il 'debutto' casalingo, al termine del 'ritiro' ospiti alla Boschese: sabato 20, torneo "Quartiere Cristo nel cuore", dalle 20 a Centogrigio: prima partita Valenzanamado - Casale, poi i padroni di casa affronteranno prima la perdente e poi la vincente.

Acqui in Liguria, Castellazzo a casa

Da mercoledì riprende la preparazione dell'Acqui, che sabato 20 agosto disputerà, in trasferta, il secondo test di categoria superiore, ospite della Sanremese. Arturo Merlo vuole vedere l'atteggiamento della prima gara, provando a finalizzare di più e meglio.

Il Castellazzo tornerà in campo giovedì 18, alle 18.30, con l'Albese. Pari, 1-1, nella prima gara, con il Campomorone di Eccellenza ligure. Vantaggio dei biancoverdi con un giovanissimo, Cirigliano, classe 2004. Gli ospiti scrivono il segno 'X' solo allo scadere della ripresa, ma prestazione e approccio già convincono la dirigenza. di Gavi.