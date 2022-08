A Trino torna la festa di San Bartolomeo, dal 25 al 30 agosto

TRINO (Vc) - Da giovedì 25 a martedì 30 agosto Trino torna a ospitare la grande festa patronale di San Bartolomeo. Per l’occasione quest’anno la notizia è stata data anche tramite i canali social con uno speciale video promozionale (a questo link). Musica, cultura, spettacoli, gastronomia e diverse iniziative tornano finalmente ad animare le vie del centro. Di seguito l’intero programma, giorno per giorno:

• GIOVEDÌ 25 AGOSTO:

Alle 18, Inaugurazione Mostra Aldo Dolcetti ‘Andata e Ritorno’, Palazzo Paleologo, organizzato da al Lantarnin dal ranatè;

Alle 18, Inaugurazione progetto Palazzo Paleologo di Trino: tra storia e arte

Palazzo Paleologo, Organizzato dal Liceo Artistico A. Alciati IIS Lagrangia;

• VENERDÌ 26 AGOSTO:

Alle 15.30, Ormerorme. Artegioco e percorsi outdoor, Piazza Banfora, organizzato da Artedù. Per prenotazioni, WhatsApp 333.83.71.058;

Alle 17.30, presentazione nuovi doc con spettacolo teatrale, Giardini Biblioteca Civica Favorino Brunod, organizzato da al Lantarnin dal ranatè;

Alle 22.30, Abba Dream yes, we can... dance, Piazza Comazzi, organizzato dalla Pro Loco Trino;

• SABATO 27 AGOSTO:

Dalle 15, American Graffiti. Festa a tema Old America con esposizione auto e moto, Piazza Audisio e vie del centro, organizzato da AOCT;

Dalle 17, visita guidata alla Chiesa di San Michele, a cura delle studentesse dell’Università dell’Insubria;

Dalle 17.30, Coro Le Note Sui Registri, Giardini Biblioteca Civica Favorino Brunod, organizzato da al Lantarnin dal ranatè;

Alle 17, 19 e alle 21, Stunt Rider Show con Maurizio Pera Perin, Piazza Mazzini;

Dalle 21 alle 23, Apertura straordinaria del museo G.A. Irico;

Dalle 21.30 Sick Brain. Rock band, cover ‘70/’80/’90, Piazza Audisio, organizzato da AOCT;

Dalle 22.30 Explosion Band, Piazza Comazzi;

• DOMENICA 28 AGOSTO:

Dalle 9.30 la sfilata della Leva 2004, Vie del centro;

Alle 10 messa di San Bartolomeo e apertura straordinaria di tutte le chiese, Parrocchia San Bartolomeo;

Dalle 18 Aldo Dolcetti si racconta, Il giornalista Riccardo Coletto intervista Aldo Dolcetti per ripercorrere la sua carriera, da Trino sino alla serie A Palazzo Paleologo;

Dalle 21 A Kind of Miles Jazz Tribute con Alberto Mandarini

Piazza Audisio, organizzato da AOCT;

Dalle 21.30 Concerto di Dodi Battaglia, Piazza Comazzi;

• LUNEDÌ 29 AGOSTO:

Tutta la mattina, la fiera di San Bartolomeo, Vie del centro;

Dalle 10.30 Suoninsieme. PerimetroZero, Piazza Audisio, organizzato da Artedù;

Dalle 21, la sfilata di moda della Leva 2004, Piazza Comazzi, organizzato da AOCT;

Dalle 21.15 Romeo e la Cooperfisa, Ballo liscio, Piazza Audisio, organizzato da AOCT;

Dalle 22.30 Dj Blansh, Dj Prezioso e Dj Franco Frassi, Piazza Comazzi;

• MARTEDÌ 30 AGOSTO:

Dalle 17.30 Spazio musicisti e giovani artisti, Giardini Biblioteca Civica Favorino Brunod, organizzato da al Lantarnin dal ranatè;

Dalle 21 concerto di San Bartolomeo, Piazza Audisio, organizzato dalla Banda Cittadina G. Verdi;

Dalle 22 lo spettacolo di cabaret con il comico di Zelig Paolo Migone, Piazza Comazzi;

Dalle 23.30 lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasy, Piazza Comazzi.

Inoltre dal 25 al 30 agosto tutte le sere si terrà la Sagra sotto le Stelle, una cena con menu tradizionale realizzata dalla Pro Loco di Trino, sempre in piazza Comazzi. L’apertura sarà tutti i giorni dalle 20. Arriva già questa sera invece lo storico luna park di piazza Garibaldi che sarà aperto fino al 30 di questo mese.