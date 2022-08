M5S: Scagnetti candidata alla Camera, Matrisciano al Senato

Antonella Scagnetti alla Camera, Susy Matrisciano al Senato: ufficiali le candidature all'uninominale del M5S sul territorio in vista delle prossime elezioni.

"La composizione, per i collegi plurinominali, è frutto del voto degli iscritti del 16 agosto. Un sano esercizio di democrazia che ci distingue da tutte le altre forze politiche - commenta il consigliere regionale Sean Sacco - Anche i candidati M5S ai collegi uninominali rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità. Persone che si sono messe a disposizione del progetto per il nostro Paese, con entusiasmo e spirito di servizio. Andranno incontro a sfide molto impegnative, sicuramente sapranno affrontarle con tenacia, portando avanti le buone idee che proponiamo ai cittadini. In tutti i collegi è stata garantita un'ottima rappresentanza territoriale".

Nel centrodestra, invece, leader ancora al lavoro per gli ultimi incastri: sfumate le candidature di Emanuele Locci e Fabrizio Priano in casa Fratelli d'Italia, resta in piedi quella di Enzo Amich. Domani, entro le 20, il deposito delle liste.