Biciclette elettriche: bando per la ricarica nelle strutture ricettive

CASALE - Il Comune di Casale vuole incentivare la mobilità elettrica e con una delibera di giunta della primavera 2021 ha stabilito di acquisire un primo lotto di postazioni di ricarica di biciclette elettriche che oggi sono nella disponibilità dell'ente.

Per questo si cerca di stipulare collaborazioni con i titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, cui potranno essere affidate le singole postazioni (n. 1 postazione per ogni operatore turistico) per un periodo di 12 mesi rinnovabile dopo accordi tra le parti.

Il Comune concederà mediante comodato d’uso gratuito la postazione di ricarica e-bike, costituita da portabici e colonnina integrata, e le posizioni concesse verranno rese pubbliche sul sito internet istituzionale del Comune.

I proponenti si impegnano all’installazione presso la propria struttura ricettiva, ed alla cura e gestione delle postazioni a proprie spese, ivi compresa l’alimentazione e gli oneri di consumo dell'energia per la ricarica delle biciclette elettriche.

Il bando è aperto fino al 12 settembre 2022. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate via pec al Protocollo generale del Comune protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it.