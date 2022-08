A giorni il rifacimento delle strisce pedonali del Valentino/via Buozzi

CASALE - Si svolgeranno nelle notti tra domenica 28 e lunedì 29 e tra lunedì 29 e martedì 30 agosto i lavori per il rifacimento degli attraversamenti pedonali della rotatoria all’imbocco di corso Valentino.

Gli attuali attraversamenti, ormai degradati, saranno rimossi e sostituiti con un piano in asfalto. I passaggi sono quelli presenti nella rotonda in cui confluiscono corso Valentino, corso Giovane Italia, via Buozzi e via Buzzi.

Per poter effettuare i lavori, che inizieranno alle 21 e si concluderanno circa alle 6, saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata per circa 20 metri all’inizio dei corsi Valentino e Giovane Italia.

Non dovrebbero esserci modifiche alla viabilità lungo i due corsi, mentre si valuterà durante lo svolgimento dei lavori se chiudere temporaneamente gli imbocchi delle vie Buozzi e Buzzi. Durante le ore diurne, invece, sarà garantito il normale transito dei veicoli.