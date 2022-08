L'assessore casalese Gigliola Fracchia è tra i candidati alla Camera

CASALE - Nella lista plurinominale dei candidati alla Camera dei Deputati ufficializzata dalla Lega per il collegio Piemonte 2 (che comprende le province Alessandria, Asti e Cuneo) compare anche l'assessore alla Cultura del Comune di Casale Gigliola Fracchia, preceduta da Riccardo Molinari, Laura Ravetto e Andrea Giaccone.

Le parole dell'assessore casalese: «Credo nei valori della famiglia, della scuola e della cultura Credo nell’Italia e credo nel nostro bellissimo Monferrato e del Variegato territorio alessandrino. Ringrazio il nostro segretario regionale Riccardo Molinari e tutta la Lega per avermi dato l'opportunità di mettermi in gioco e continuare nel solco lasciato da Rossana Boldi ed il Lino Petazzi per rappresentare il nostro territorio».