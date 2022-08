Da questa sera è festa a Frassineto Po con la Sagra del Peperone

FRASSINETO PO - Comincia questa sera a Frassineto Po la 49esima edizione della Sagra del Peperone, una delle feste più apprezzate - e longeve - di tutto il panorama provinciale.

«Torneremo alla formula pre-covid» spiega il presidente della Pro Loco Paolo Borella. Nel 2020 infatti, per non interrompere una tradizione che prosegue dal 1974, si era svolto semplicemente il rovesciamento della polenta in piazza della domenica pomeriggio, con piatti da asporto per i soli frassinetesi, mentre l'anno successivo, lo scorso, il tutto si era limitato a tre giorni ma con prenotazione obbligatoria, come nella formula Calicentro di Casale, in luogo della storica Festa del Vino del Mercato Pavia.

Quest'anno invece si torna all'antico. «Siamo carichissimi - spiega Borella, alla guida di un gruppo affiatato di 80-90 volontari - Molti di loro sono ragazzi e giovanissimi».

Ogni sera apertura degli stand gastronomici alle 19.30 con menù molto ricco, alla carta, con 500 posti a sedere, metà dei quali al coperto di tensostruttura: «Gli aumenti dei costi delle materie prime ci ha imposto qualche minimo ritocco dei prezzi, ma il nostro guadagno è vedere tanta gente, quindi si tratta di piccoli aumenti». Insieme a giostre e luna park, immancabile lo show musicale ogni serata. Oggi tocca agli Asilo Republic 3.0, domani, venerdì, gli Explosion, sabato Franco Bagutti e domenica Giuliano e i Baroni.

Solo il sabato, per assistere allo show di Bagutti sarà necessario effettuare una consumazione minima di 15 euro allo stand gastronomico oppure acquistare il biglietto da 10 euro.

La giornata clou è come al solito la domenica. Si parte dalle 10.30 con il mercatino agroalimentare e artigiano. Durante la giornata spettacoli e intrattenimenti per bambini, il gruppo folkloristico Manghin e Manghina, trattori d'epoca, artisti di strada, banco di beneficenza ma pure cultura e sport. Già dal sabato a Palazzo Mossi si potrà visitare la mostra di pittori e scultori provenzali di La Garde Freinet. Al pomeriggio del sabato una nutrita delegazione sarà ricevuta dal sindaco Andrea Serrao, che inaugurerà anche un cortiletto dedicato al maestro Duilio Pozzi, principale artefice del gemellaggio.

Sempre sabato e domenica al Centro Sportivo Comunale ci sarà il torneo di tennis memorial Sergio Armani.

Tornando a domenica, alle 12.30 ci sarà la possibilità di pranzare, anche in questo caso senza prenotazione, e alle 17.30 lo storico e golosissimo rovesciamento della polenta in piazza.