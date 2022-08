Novipiù, aggiunta giovane: Lorenzo Mele

CASALE MONFERRATO - La Novipiù Monferrato Basket aggiunge al roster il giovane playmaker Lorenzo Mele. Mele, che sarà l'undicesimo dei rossoblù, arriva in prestito biennale dalla società Basket 90 Sassari. “Lorenzo è un ragazzo dedito al lavoro e voglioso di imparare - spiega il diesse Federico Vignola - e in un contesto come il nostro potrà continuare nel suo percorso di crescita”. Da parte sua il giovane classe 2005, la scorsa stagione campione d'Italia Under 17 con la Varese Academy, si dice "molto contento di essere arrivato a Casale. Darò il massimo per migliorarmi e dare il mio contributo alla squadra”.