Cantare e camminare nello spettacolo itinerante in viale lungo Po

CASALE - Domenica 28 agosto alle 18.30, la compagnia teatrale Faber Teater in collaborazione con l'ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese organizza lo spettacolo teatrale itinerante Verso Andante.

Il cantare e il camminare, l'incontro di due pratiche che esplorano i territori della relazione tra ciò che accade dentro e ciò che accade fuori, tra paesaggio esteriore e interiore, tra il respiro e le sue dinamiche, tra spazi differenti alla ricerca del benessere e dell'equilibrio. Uno spettacolo teatrale itinerante con una drammaturgia che integra testi originali in prosa, canti polifonici dal vivo composti ad hoc e momenti esperienziali.

Il ritrovo è in viale Lungo Po Gramsci, all'ingresso della passeggiata, prima della discesa verso l'imbarcadero. La visione è gratuita ma la prenotazione è consigliata per via dei posti limitati.

Informazioni: info@faberteater.com – 338 2000758.