Ultimo giorno di festa a Frassineto Po con la Sagra del Peperone

FRASSINETO PO - Ultimo giorno di appuntamenti per la 49esima edizione della Sagra del Peperone di Frassineto Po. Bancarelle e animazione per le vie del borgo in attesa del tradizionale rovesciamento della polenta delle 17.30. Questa sera ancora aperto lo stand gastronomico, quindi lo spettacolo musicale di Giuliano e i Baroni.