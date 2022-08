Giovedì Barbero a Casale per Attraverso Festival, già sold out

CASALE - Un ospite abituale di Attraverso Festival è lo storico e specialista medievale Alessandro Barbero che sarà a Casale la sera del 1° settembre a Palazzo Langosco, dove sarà protagonista de ‘Il sesso nel Medioevo’, conferenza dedicata ai sentimenti e ai rituali amorosi umani (e replicherà il 9 settembre, nella stessa kermesse, ma a Bra). Quello del celebre storico è un appuntamento che ha riscosso immediatamente un successo unanime in Monferrato, tant’è che già da alcune settimane è già sold out.

Nell’intento di demolire il radicato pregiudizio sull’epoca in esame, considerata spesso buia e arretrata, segnata dalla superstizione e dalla repressione religiosa, con l’elegante leggerezza che contraddistingue il suo stile narrativo Barbero condurrà il pubblico in un viaggio tra gli usi e i costumi, la morale, la letteratura, la religione e teologia dell’epoca, in un approfondimento del ruolo delle donne, delle minoranze, dei sentimenti e del sesso, questo vissuto in un modo molto più libero di quanto possiamo pensare ai nostri giorni,

Molte delle lezioni di Barbero smontano queste credenze, e mirano a rivelare aspetti inediti - come quello per cui si sarebbe trattato di un’epoca disinibita e libera dal punto di vista sessuale - sia nei comportamenti, che nel linguaggio, particolari a volte tralasciati dai libri di storia. Con sapiente equilibrio e dovizia di particolari Barbero cattura e coinvolge gli ascoltatori facendo loro rivivere gli odori, il dolore, la paura incalzante, le passioni e le meschinità umane, eliminando le distanze secolari e facendo della Storia un affare che riguarda tutti.

Alessandro Barbero è uno storico, scrittore e docente italiano, ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Vercelli, specializzato in storia militare e storia del Medioevo, ma anche un autore prolifico su argomenti di tutti i periodi storici, dall’antichità greca e romana fino almeno a Caporetto. Collaboratore di programmi televisivi e di diverse testate giornalistiche, è soprattutto autore di numerosi saggi e libri di narrativa.