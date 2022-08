Festa del Vino, il programma di settembre a Casale

CASALE - Conto alla rovescia per la Festa del Vino del Monferrato Unesco nella sua formula tradizionale al Mercato Pavia. E Casale si prepara a vivere un intero mese di iniziative, incontri, spettacoli, proposte culturali ed eventi per tutte le età.

Giovedì 1° settembre

Attraverso, festival di cultura e territorio

Ore 21 - Alessandro Barbero, Lectio magistralis 'Il sesso nel Medioevo' (già sold out)

Cortile Palazzo Langosco

Sabato 3 settembre

Un artigiano pittore

Ore 17 - Inaugurazione percorso espositivo dell’artista Renzo Rolando

La mostra sarà visitabile i sabati dalle 16 alle 19 e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 18 settembre 2022

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

Attraverso, festival di cultura e territorio

Ore 21 - Gianrico Carofiglio 'Senza fiori né discorsi'. Vita, scrittura e leggenda di Beppe Fenoglio

Cortile Palazzo Langosco Info e prenotazione biglietti sul sito dell'evento

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

I miti del contemporaneo

personale di Tommaso Bet con un omaggio a Marco Lodola

a cura di Giovanni Granzotto e Anselmo Villata

Sale 2° piano

Dopo aver guardato il sole è calato il sipario

personale di Alessio Barchitta

a cura di Matteo Galbiati

Salone Marescalchi

Domenica 4 settembre

C’era una volta

Ore 9/20

Mercatino artigiano-artistico, agricolo ed enogastronomico a cura dell’Associazione Botteghe Storiche – Confesercenti

Lungo Po Gramsci e Imbarcadero

Un artigiano pittore

Ore 10/13 – 16/19

Mostra dell’artista Renzo Rolando

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

Festival Monferrato Classica 2022

Ore 21 - Massimo Quarta & MCO (Monferrato Classic Orchestra)

Cortile Palazzo Langosco

Info e acquisto biglietti

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

I miti del contemporaneo

personale di Tommaso Bet con un omaggio a Marco Lodola

a cura di Giovanni Granzotto e Anselmo Villata

Sale 2° piano

Dopo aver guardato il sole è calato il sipario

personale di Alessio Barchitta

a cura di Matteo Galbiati

Salone Marescalchi

Sabato 10 settembre

Notte Rosa

Dal pomeriggio alle ore 2

Locali, negozi ed esercenti proporranno iniziative e intrattenimenti musicali

Golosaria in Monferrato

Ore 11 - 20

Dalle 20 alle 23 continuano le cucine di strada e le birre artigianali

Castello del Monferrato

Stupùjtime

Ore 16/23

Degustazioni di vino monferrino nei negozi del centro città a cura dell’Enoteca Regionale del Monferrato in collaborazione con il Consorzio Colline Monferrato Casalese

Casale città aperta

Per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini. Ingresso libero con orari variabili per ciascuno sito da visitare

Informazioni

Passeggiate musicali

Ore 16/20

Percorso in cinque tappe sviluppato lungo il centro storico di Casale Monferrato con performance musicali della durata di 5 – 10 minuti, a ripetizione, in collaborazione con l’Accademia Le Muse di Casale Monferrato nell’ambito del MonJF_ Monfrà Jazz Fest 2022

1. Via Saffi – “Bossa Nova”

2. Via Lanza – “Klezmer e dintorni”

3. Via Roma, Portici corti – “Blues e dintorni”

4. Via Roma, incrocio Via Cavour – “Swing e dintorni” – La Banda della Collina

5. Piazza Martiri della Libertà – Giardini Marta Tenani “Tra post-bop e fusion” – Four Jam

Le origini del Monferrato

Ore 17

Video di 20 minuti seguito da conferenza/dibattito a cura de I Marchesi del Monferrato

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Un artigiano pittore

Ore 16/19

Mostra dell’artista Renzo Rolando

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

Vigneti e vendemmia in Monferrato

Esposizione di fotografie a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga aperta fino al 25 settembre 2022

Sede Centro Doc “Paolo Desana” del Castello del Monferrato

Domenica 11 settembre

Golosaria in Monferrato

Ore 10/19

Castello del Monferrato

Doc Monferrato - Tipico & Shopping

Ore 9/19

Mercatino organizzato dal Consorzio Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche

Vie del centro storico

Casale città aperta

Per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini. Ingresso libero con orari variabili per ciascuno sito da visitare

Mercatino dell’antiquariato

Dalle 8.30 alle 17

300 espositori da tutto il nord Italia a disposizione di hobbisti e collezionisti

Piazza Castello, Mercato Pavia

Informazioni

Un artigiano pittore

Ore 10/13 – 16/19

Mostra dell’artista Renzo Rolando

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

Vigneti e vendemmia in Monferrato

Esposizione di fotografie a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga

Sede Centro Doc “Paolo Desana” del Castello del Monferrato

61a Festa del Vino del Monferrato Unesco

16, 17, 18, 23, 24 e 25 settembre 2022

Mercato Pavia - Piazza Castello

Orari: venerdì 18/24, sabato 10/24, Domenica 10/24

Informazioni

Venerdì 16 settembre

Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso

Ore 16

Inaugurazione percorso espositivo allestito in collaborazione con il Comune di Pontestura

La mostra sarà visitabile i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 fino al 25 settembre 2022

Sale 2° piano del Castello del Monferrato

Festa del Vino del Monferrato Unesco

Ore 18

Inaugurazione ufficiale della 62a edizione

Mercato Pavia e Castello del Monferrato, piazza Castello

Concerto: Voglio Tornare Negli Anni '90

Ore 22.30

Ballerine, Djs, Frontman, Mascotte e tantissimi effetti speciali

Piazza Castello

Sabato 17 settembre

Casale città aperta

Per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini. Ingresso libero con orari variabili per ciascuno sito da visitare

Il Paniere

Ore 8/19

Mercatino Biologico a cura dell'Associazione “Il Paniere”

Piazza Mazzini

Tavolozza settembrina

Ore 10/19

Mostra a cura del Circolo Culturale “Piero Ravasenga”

Portici lunghi di via Roma

Un artigiano pittore

Ore 16/19

Mostra dell’artista Renzo Rolando

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

VitaVentidue

Ore 17

Inaugurazione percorso espositivo di Maria Rita Vita

La mostra sarà visitabile i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 fino al 2 ottobre 2022

Ore 17.30

Momento musicale con il violinista italo-romeno Alex Leon. Presente l’enologo Donato Lanati.

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Spettacolo piromusicale

Ore 23.30

La grande tradizione dei fuochi d’artificio casalese, arricchita da musica e straordinarie scenografie.

Piazza Castello

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso

Percorso espositivo in collaborazione con il Comune di Pontestura

Sale 2° piano

Vigneti e vendemmia in Monferrato

Esposizione di fotografie a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga

Sede Centro Doc “Paolo Desana” del Castello del Monferrato

Domenica 18 settembre

Casale città aperta

Per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini. Ingresso libero con orari variabili per ciascuno sito da visitare

Doc Monferrato - Tipico & Shopping

Ore 9/19

Mercatino organizzato dal Consorzio Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche

Vie del centro storico

Un artigiano pittore

Ore 10/13 – 16/19

Mostra dell’artista Renzo Rolando

Ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico

MonferVINUM - Enotrekking in Monferrato

Ore 10 ritrovo

Passeggiate tra le vigne promosse dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con incontri in cantina con i produttori e degustazioni dei vini monferrini

Info, costi e prenotazioni 348 2211219 o info@ecomuseopietracantoni.it - chebisa@virgilio.it

Azienda agricola Cascina Allegra - loc. Cascina Serra dei Monti di Ottiglio

La Doc è nata in Monferrato

Ore 10.30

racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc

“Il Monferrato è il circondario più vitivinicolo del Regno Sabaudo”

a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Treno storico

Ore 11.30

Arrivo del treno storico proveniente da Milano: visita guidata ai monumenti cittadini e degustazioni prodotti tipici al Castello del Monferrato per gli aderenti. Iniziativa in collaborazione con la Fondazione Fs

Prenotazioni su VivaTicket

Stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto

Piero Amarotto – Il gusto per la vita, una vita per il gusto

Ore 17

Presentazione del libro di Roberto Tentoni

Salone 2° piano del Castello del Monferrato

Bollicine del Monferrato

Ore 18.30

Primo appuntamento dedicato alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, con degustazione alla cieca. Info, costi e prenotazione (obbligatoria): info@vinimonferratocasalese.it o Whatsapp 340 9443635

Al termine: I Crù di Enogea - zone e vigneti del Monferrato casalese

Evento organizzato in collaborazione con Assessorato all’Agricoltura, Consorzio Colline Monferrato Casalese e Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Somellier

Ex Cappella del Castello del Monferrato

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso

Percorso espositivo in collaborazione con il Comune di Pontestura

Sale 2° piano

Vigneti e vendemmia in Monferrato

Esposizione di fotografie a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga

Sede Centro Doc “Paolo Desana” del Castello del Monferrato

VitaVentidue

Percorso espositivo di Maria Rita Vita

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Venerdì 23 settembre

Il “Riconoscimento ministeriale dell’Archivio Doc come bene di interesse storico” e il “Progetto di un archivio nazionale dei vini Doc italiani”

Convegno con la partecipazione di Sara Anselmo, Francesco Emanuele Benatti, Angelo Radica, e Claudio Rosso. Conduce Andrea Desana

Iniziativa a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Concerto Live: OXXXA

Ore 22.30

Dagli anni 80/90 a oggi, dall’italiano, all’internazionale

Con la partecipazione di Alienoxxx e Oxxxatron, robot alti 3 metri che sparano laser e fiamme

Piazza Castello

Sabato 24 settembre

Cosa abbinare al Grignolino

Ore 18.30

Secondo appuntamento dedicato alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, con degustazione alla cieca. Info, costi e prenotazione (obbligatoria): info@vinimonferratocasalese.it o Whatsapp 340 9443635

Al termine: I Crù di Enogea - zone e vigneti del Monferrato casalese

Evento organizzato in collaborazione con Assessorato all’Agricoltura, Consorzio Colline Monferrato Casalese e Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Somellier

Ex Cappella del Castello del Monferrato

Concerto Live: Explosion - il primo Energy Disco Show italiano

Ore 22.30

Due ore di spettacolo tra dance, pop, rock, latino e funky.

Piazza Castello.

Domenica 25 settembre

Doc Monferrato - Tipico & Shopping

Ore 9/19

Mercatino organizzato dal Consorzio Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche

Vie del centro storico

MonferVINUM - Enotrekking in Monferrato

Ore 10 ritrovo

Passeggiate tra le vigne promosse dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con incontri in cantina con i produttori e degustazioni dei vini monferrini

Info, costi e prenotazioni 348 2211219 o info@ecomuseopietracantoni.it - chebisa@virgilio.it

Azienda agricola Morando Silvio – Vignale Monferrato, via San Rocco, 11

La Doc è nata in Monferrato

Ore 10.30

racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc

“I grandi personaggi della storia vitivinicola del Monferrato”

a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

I vini del Monferrato “a tavola”

Ore 18.30

Terzo appuntamento dedicato alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, con degustazione alla cieca. Info, costi e prenotazione (obbligatoria): info@vinimonferratocasalese.it o Whatsapp 340 9443635

Al termine: I Crù di Enogea - zone e vigneti del Monferrato casalese

Evento organizzato in collaborazione con Assessorato all’Agricoltura, Consorzio Colline Monferrato Casalese e Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Somellier

Ex Cappella del Castello del Monferrato

I percorsi espositivi al Castello del Monferrato

Ore 10/13 – 15/19

Il rosso e l’oro: i colori del vino nell’arte di Colombotto Rosso

Percorso espositivo in collaborazione con il Comune di Pontestura

Sale 2° piano

Vigneti e vendemmia in Monferrato

Esposizione di fotografie a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga

Sede Centro Doc “Paolo Desana” del Castello del Monferrato

VitaVentidue

Percorso espositivo di Maria Rita Vita

Salone Marescalchi del Castello del Monferrato

Ore 16 - Incontri letterari con gli autori Ezio Gavazzeni e Isabella Pileri e con la partecipazione dell’attrice Julia Ivaldi. Al termine, in collaborazione con Enoteca Regionale del Monferrato, degustazioni di vini del territorio a cura di Ezio Gavazzeni

1/30 settembre 2022

Per tutto il mese di festeggiamenti, in piazza Divisione Mantova, ci sarà il tradizionale luna park con intrattenimenti per tutte le età

Informazioni e aggiornamenti