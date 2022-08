Il Pd sulla situazione di Energica: «Servono trasparenza e chiarezza»

CASALE - Dopo le parole del solo Fabio Lavagno, tutto il gruppo consigliare del Pd di Casale interviene sulla questione Energica, che da ottobre dovrebbe essere priva di fornitore gas.

«La sede per discutere della situazione di “Energica” è il Consiglio comunale di Casale» spiegano Luca Gioanola, Fabio Lavagno, Maria Fiore, Pino Iurato e Roberto Milano chiedendo con una lettera (di seguito il testo integrale) al sindaco Federico Riboldi che l'argomento sia al primo punto della prossima seduta.

Egregio sig. Sindaco,

la società “Energica” costituisce da 44 anni una presenza fondamentale nel panorama economico casalese. È nata come espressione della volontà dell’amministrazione locale di svolgere un ruolo da protagonista nella fornitura di servizi ai propri cittadini, di disporre di uno strumento per effettuare politiche a favore dei ceti più deboli e di sostenere strategie di sviluppo delle attività produttive. Le notizie sulla sua crisi, emerse ufficialmente negli organi amministrativi di Amc, assumono quindi per noi una importanza fondamentale: si tratta di una circostanza gravissima, su cui chiediamo che il Consiglio comunale venga tempestivamente informato. L’assemblea cittadina deve poter conoscere i fatti, ricostruire le decisioni assunte, valutare le eventuali responsabilità. Sappiamo bene che la crisi attuale, nel mercato del gas, è una crisi di sistema che si sta drammaticamente ripercuotendo sui bilanci delle famiglie e sulle prospettive del sistema produttivo; proprio per questo è necessario avere trasparenza, chiarezza, assunzione di responsabilità. Deve parlare il Sindaco e non il Presidente della società. Spetta al Consiglio comunale dettare gli indirizzi e fare le scelte, ed è nel Consiglio comunale che la maggioranza deve indicare le strade che intende perseguire.

Per queste ragioni, sig. Sindaco, il nostro gruppo Le chiede che il primo punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio preveda una informazione ed una discussione sulla situazione della società “Energica” e sulle azioni da intraprendere per affrontare la sua crisi.

Distinti saluti.