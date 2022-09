Subbuteo: la scuola casalese si esalta ai Mondiali di Roma

CASALE - Laddove solitamente sono i più ‘grossi’ ad avere la meglio, non è detto che anche i più piccoli possano dire loro. E anche se non si parla di vere e proprie persone poco importa: sono proprio gli uomini in miniatura del subbuteo che porteranno due casalesi, Filippo Cubeta e Luca Colangelo, a disputare i Mondiali con l’Italia dal 16 al 18 settembre a Roma. Quella di Casale Monferrato è una scuola che negli ultimi anni ha generato fucine di talenti, come spiega anche Cubeta, classe 1998, che ha iniziato a praticare la disciplina proprio in Monferrato da ragazzino per poi spiccare il volo: «Attualmente gioco per la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto con cui, nella scorsa serie A, sono arrivato sesto. Due anni fa abbiamo anche vinto l’Europa League, garantendoci la partecipazione alla Champions».

