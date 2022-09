Monferrato Classica: l’ultimo concerto della stagione a Casale

CASALE - Sarà Casale a chiudere il ciclo di concerti di ‘Monferrato Classica’, un evento diffuso tra le città di Alessandria, Acqui Terme, Nizza e Casale per tutta l’estate a firma del maestro Alex Leon e promosso dall’Associazione H.E.R.

Questa domenica, 4 settembre, a Palazzo Langosco calerà il sipario alle 21 con il concerto del Maestro Massimo Quarta accompagnato dalla Monferrato Classic Orchestra. Tra gli ‘special guest’ di questo appuntamento anche Alex Leon, direttore artistico della manifestazione, che salirà personalmente sul palco per unirsi all’esecuzione di alcuni brani. Suoneranno musiche di Felix Mendelssohn, con il concerto per violino in mi minore, e la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven. Il costo è di 25 euro a persona, comprensivo di una degustazione di vino e prodotti monferrini. Per informazioni e biglietti contattare il numero: 339 4083494 o visitare il sito https://monferratoclassica.it/.