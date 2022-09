MonferVinum: tra passeggiate e degustazioni

Settembre è il mese perfetto per immergersi nell’atmosfera enoica monferrina, passeggiando tra le vigne colorate da turgidi grappoli d’uva visitando le cantine che, pronte ad accogliere il raccolta della vendemmia 2022, introducono a originali e caratteristici infernot. Il monferrato torna ad essere una destinazione che merita l’esperienza emozionale e che, di areale in areale e di vigneron in vigneron, culmina con la degustazione dei vini migliori.

In questa speciale dimensione, la Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni in collaborazione con la guida Anna Maria Bruno e col contributo della Fondazione CRT, propone due nuovi appuntamenti coincidenti con la “Festa del Vino del Monferrato” di Casale Monferrato.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

APPUNTAMENTO PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA CASCINA ALLEGRA DI OTTIGLIO (CASCINA SERRA DEI MONTI) della famiglia Ronchetti-Ruvera.

In posizione panoramica, incorniciata da vigne, ulivi, noccioli, alberi da frutta e fiori, al confine di un breve bosco e completamente isolata da altri insediamenti, sorge l’Ottocentesco cascinale in Pietra da Cantoni, al cui interno sono conservate testimonianze di un passato contadino che, ancora oggi, trasuda genuinità e autenticità. Varcando la porta d’ingresso, ove un tempo sorgeva la stalla bovina, si scorge una grande cucina conservata con il gusto della tradizione. Proseguendo, si raggiungono un singolare Infernot (cantina a pianta circolare scavato nella pietra sotto la casa), tra i più ben conservati del Monferrato casalese e, nelle adiacenze, un antico forno a legna en plein air.

Il ritrovo è previsto per le ore 10 presso l’Azienda Agricola per una passeggiata tra i vitigni di Barbera, Grignolino, Nebbiolo e Sauvignon Blanc.

A seguire, degustazione in cantina di:

Incanto 2020 Grignolino del Monferrato casalese DOC: sorso fresco e asciutto, consistenza cristallina e fluida, aroma complesso di frutti e fiori rossi con note speziate, fresca sapidità e interessante persistenza.

sorso fresco e asciutto, consistenza cristallina e fluida, aroma complesso di frutti e fiori rossi con note speziate, fresca sapidità e interessante persistenza. Falco 2017 Monferrato Rosso DOC (blend di uve Barbera e Nebbiolo): sorso suadente, soffice e scorrevole, consistenza fine e cremosa, aroma leggero di sottobosco confettura di prugna e tabacco, sapidità polposa e adeguata persistenza.

In abbinamento: degustazione di salumi monferrini

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

APPUNTAMENTO PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA MORANDO SILVIO di Vignale Monferrato (via San Rocco 11)

A Vignale Monferrato, dove già dal toponimo (=terra del vino) si ha testimonianza dell’antica vocazione vitivinicola del luogo, la famiglia Morando tramanda il sapere della tradizione enoica da ben cinque generazioni. Trattasi di uno speciale areale sul quale i Morando coltivano biologicamente Barbera, Grignolino e Bonarda, producendo, tra gli altri, “Eretico”, “Anarchico” e “Bastardo”.

Il ritrovo è previsto per le ore 10 presso l’Azienda Agricola, da dove partirà la camminata per raggiungere il monte Ugé (in località Mandorlo) e presso il quale, accomodati sul colorato “cadregon” (grande sedia) installato in posizione panoramica, sarà possibile apprezzare l’ampio panorama che spazia dall’Appennino alle Alpi Cozie

A seguire visita alla cantina e degustazione di:

Anarchico Grignolino del Monferrato Casalese DOC 2020: tra i cavalli di battaglia del Monferrato, il Grignoli Anarchico si presenta di colore rosso rubino intenso e dal profumo fresco, gusto asciutto, tanninico ma delicato e leggermente acido.

tra i cavalli di battaglia del Monferrato, il Grignoli Anarchico si presenta di colore rosso rubino intenso e dal profumo fresco, gusto asciutto, tanninico ma delicato e leggermente acido. Barbera del Monferrato DOC 2021:Barbera 100% dal colore rosso rubino intenso, con riflessi viola, dal profumo vinoso e con sfumature di rosa selvatica, gusto asciutto ma pieno, morbido e sapido.

In abbinamento: degustazione di salame monferrino e toma

“Un particolare ringraziamento va ai produttori per la loro disponibilità - apprezza il Presidente dell’Ecomuseo Corrado Calvo - MonferVinum fa parte del calendario annuale delle manifestazioni promosse dall’Ecomuseo sul e per il territorio. È una formula di successo che consente di scoprire la straordinaria qualità dei nostri vini, raccontata direttamente dai protagonisti/produttori nelle loro cantine”

La prenotazione è obbligatoria

Info, costi e prenotazioni: 348 221 1219 - info@ecomuseopietracantoni.it - chebisa@virgilio.it