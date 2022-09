Alla Luzzati tornano gli appuntamenti mensili per i più piccoli

CASALE - Dopo la pausa di agosto, tornano gli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati a Casale. Tutti gli eventi si terranno alle 17 e sono completamente gratuiti. Per aderire è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 /444308 /444297. Di seguito, tutto il programma:

• Domani, martedì 6 settembre, si inizia con il Collettivo Teatrale e il suo ‘E se sugli alberi crescessero scarpe?’, uno spettacolo di racconti animati per il ciclo ‘Nati per leggere’.

• Sempre all’interno di questo percorso, prendono invece il via l’8 settembre i martedì e giovedì di letture con le insegnanti Teresa e Marinella anche il 22, 27 e 29 settembre.

• ‘Oltre al miele c’è di più’ è invece un’iniziativa per scoprire l’universo delle api e dell‘alveare a cura di Antos di Ozzano in programma per martedì 13.

• Il giorno dopo, mercoledì, è tempo invece del laboratorio creativo pomeridiano ‘Prepariamo tanti grappoli d’uva’. I materiali saranno forniti dalla biblioteca, mentre ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori.

• Il tradizionale appuntamento orticolo curato da Giovanni Ganora proporrà per settembre ‘L’uva, la frutta regina del mese’. Dalle 17 di giovedì 15.

• Sarà poi la volta dell’undicesimo incontro del ciclo ‘Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco’: i laboratori, con passeggiate, organizzati con le Aree protette Po Piemontese e il contributo della Compagnia di San Paolo. Per questo mese Anna Maria Bruno proporrà martedì 20 settembre un percorso per capire come le piante siano organismi fondamentali per la nostra sopravvivenza.

• Il mese si chiuderà con lo spettacolo di burattini ‘Gedeone il mulo pigrone’ in programma venerdì 23 nel chiostro piccolo del Museo Civico. Sempre all’interno di ‘Nati per Leggere’, Demetrio Bazzotti animerà Aggiungi un posto in favola di Bruno Volpi.