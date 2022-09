Cala il sipario su Jazz Refound

CELLA MONTE - Si è concluso domenica 4 settembre l’appuntamento ormai diventato tradizione con Jazz Re:Found, il festival giunto ormai alla sua terza edizione locale. Il borgo di Cella Monte ha ospitato dal 1 al 4 settembre, per quattro giorni immersivi di musica, spettatori da tutta Italia e non solo che si sono riuniti per la lunga line-up di artisti di fama internazionale realizzata per l’edizione 2022. Tra gli ospiti di punta di quest’anno Ditonellapiaga, ma anche i Casino Royale e dj e produttori come Quantic, Louie Vega o Mezerg.

Il saluto però pare solo un arrivederci, nell’attesa di un’edizione 2023.