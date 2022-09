Casale: inizia domani la scuola: incognita trasporti e giorni di lezione

CASALE - Alle incognite sull'adozione o meno della settimana corta nelle scuole superiori, con la prima campanella che a Casale suonerà domattina, arriva un'altra 'grana', legata alle incognite legate ai trasporti.

A segnalarlo è il preside Riccardo Calvo, preside del Balbo: «Dopo sollecito ci viene risposto che non tutte le tratte dei trasporti a e/o da Casale Monferrato sono garantite a partire dal 7 settembre 2022 (data scelta dalle tre scuole superiori casalesi per l'inizio dell'anno scolastico nella riunione con il Comune per la pianificazione/adeguamento del calendario scolastico regionale)».

Le incognite e la non totale copertura dovrebbero proseguire fino al 12: da quel giorno (la data in cui ufficialmente inizierà la scuola in tutto il Piemonte) le corse saranno garantite su tutte le tratte.