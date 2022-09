Sabato a Casale c'è Stupùjtime con vino e shopping, poi la Notte Rosa

CASALE - Sabato 10 settembre a Casale torna l'accoppiata tra vino e shopping di Stupùjtime a cura dell’Enoteca Regionale del Monferrato in collaborazione con il Consorzio Colline Monferrato Casalese. Dalle 16 alle 23 ben 38 i negozi aderenti per le vie del centro, via Roma soprattutto ma anche via Balbo, via Trevigi, via Saffi, piazza Mazzini, piazza Coppa e piazza Castello, con 37 aziende vitivinicole abbinate (a far 38 c'è un produttore di grappa).

Consolidata la formula di successo che accompagnerà la passeggiata: si acquista una sacchetta con il bicchiere e si utilizzano i tagliandi per usufruire degli assaggi di vino. La fanno da protagonista il grignolino e la barbera ma ci saranno anche bianchi, rosati e spumanti.

Tre le postazioni per acquistare il kit di degustazione: di fronte al teatro Municipale, all'inizio di via Roma (lato piazza Dante) e in piazza Mazzini. Per tutti i partecipanti c'è pure la possibilità di vincere uno dei dieci premi messi in estrazione con l'acquisto del bicchiere (weekend in capitali europee, buoni degustazione, bottiglie). Premi anche ai negozi: per la miglior vetrina, per la migliore promozione dell'evento sui social e ovviamente per il maggior numero di tagliandi raccolti.

Non finisce qui. La serata sarà anche quella della Notte Rosa, con negozi, bar e locali che proporranno intrattenimenti musicali e iniziative fino alle 2 di notte.

«È un momento importante per la cultura, il commercio e il turismo a Casale Monferrato. Nelle passate edizioni ha sempre richiamato molte persone, anche da fuori città, dimostrandosi un’ottima vetrina. Si tratta di una ulteriore opportunità per valorizzare la nostra città e le nostre attività. Per questo invitiamo tutti i commercianti e gli esercizi a rimanere aperti nell’occasione, partecipando attivamente alla sua riuscita» le parole di Costantino Mossano, presidente di Confcommercio-Unicom.