A Casale continuano gli eventi in attesa della Festa del Vino

CASALE - In attesa dell’apertura ufficiale della sessantunesima Festa del Vino del Monferrato Unesco, in città proseguono diverse manifestazioni e iniziative per tutte le età, a partire dal luna park allestito in piazzale Divisione Mantova. Tra gli appuntamenti enogastronomici del weekend spicca Golosaria la rassegna che tra il Castello del Monferrato e il centro storico ospiterà i produttori de ilGolosario per questi due giorni: sabato dalle 11 alle 23 (per la festa dei birrifici e di street food) e domenica dalle 10 alle 19.

Sabato grande ritorno anche per Stupùjtime dalle 16 alle 20 e, fino alle 2 di notte, la Notte Rosa con locali e negozi aperti per l’intero centro.

Spazio anche alla musica però, con la programmazione itinerante di Monfrà Jazz Fest. Tutti i dettagli al link sotto.

Ultimi concerti per Monfrà Jazz Fest: nel weekend 9 eventi a Casale In concomitanza con Golosaria e in attesa della festa del vino, il festival porta la musica da giovedì a domenica in centro città (e non solo)

Oltre a Golosaria, il Castello del Monferrato sarà protagonista nel fine settimana di altre interessanti iniziative, a partire dalla presentazione in prima assoluta del filmato Le origini del Monferrato nel Salone Marescalchi alle 17. Un’iniziativa del circolo culturale I Marchesi del Monferrato che prevede, al termine, un incontro con Massimo Carcione (Regione Piemonte), Franco Angelini (produttore e vicepresidente dell’Enoteca Regionale del Monferrato), Valerio Di Battista (Presidente Osservatorio del Paesaggio del Monferrato Casalese), Marco Devecchi (Presidente Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano) e Carlo Bidone (Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino). Sempre sabato si aprirà nella sede del Centro Doc Paolo Desana la mostra ‘Vigneti e vendemmia in Monferrato’, esposizione fotografica a cura del Circolo Culturale Piero Ravasenga che resterà aperta fino al 25 settembre tutto i weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

E ancora: tutto il weekend sarà anche dedicato alla cultura con l’edizione settembrina di Casale Città Aperta e i monumenti artistici locali aperti al pubblico. Domenica, infine, si aggiungeranno lungo tutta la giornata il Mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia dalle 8,30 alle 17 e il Doc Monferrato - Tipico & Shopping, il mercatino organizzato dal Consorzio Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche nelle vie del centro storico dalle 9 alle 19.