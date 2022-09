Novipiù cade con Treviglio. Ora la Coppa

CASALE MONFERRATO - Una sconfitta (77-91) contro Treviglio chiude la serie di amichevoli della Novipiù e fa da preludio alla SuperCoppa.

Al PalaFerraris passa il Gruppo Mascio, una delle corazzate della prossima A2. La squadra di Valentini (senza Redivo e Leggio) gioca un primo tempo alla pari (45-49 il parziale di metà gara) e poi si blocca nella ripresa segnando solo 32 punti.

Molti minuti per Aaron Carver che, avendo saltato i primi due test, è alla ricerca del ritmo di gioco. Spazio anche per il giovane Poom, alla prima stagione tra i senior. Redivo è stato precauzionalmente tenuto a riposo. La gara termina con il punteggio di 77-91 per Blu Basket Treviglio. Martinoni (17 punti) e Marini (23) i migliori realizzatori.



Ora si fa sul serio. Novipiù debutta in Supercoppa contro Torino, sabato prossimo, 10 settembre.

NOVIPIU MONFERRATO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 77-91

(23-23, 22-26, 15-24, 17-18)

Novipiù Monferrato Basket: Castellino 5, Ellis 9, Carver 14, Mele, Valentini, Formenti 15, Martinoni 17, Ghirlanda 7, Poom 10. N.e.: Giovannelli, Bialkowski, Soodla. All. Andrea Valentini.

Gruppo Mascio Treviglio: Giuri 8, Lombardi 11, Clarck 12, Maspero 3, Bruttini 6, Corona, Taylor 6, Resmini, Cerella 12, Abati Tourè 5, Marini 23, Sacchetti 5. All. Carrea.