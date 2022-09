Musica in Sinagoga: domenica Dario Destefano

CASALE - Domenica 11 settembre riprendono gli appuntamenti di 'Musica nel Complesso Ebraico', la rassegna diretta dal compositore Giulio Castagnoli, che propone alla Sinagoga di Casale Monferrato brani di autori della tradizione ebraica, o legati all’ebraismo, o che abbiano composto brani attinenti a questa cultura. Alle ore 17, nella sala di preghiera di vicolo Salomone Olper, si esibisce Dario Destefano al violoncello in un programma ispirato alla tradizione ebraica sefardita in relazione a Bach, Hindemith, Sibelius e alla musica del nostro tempo.

L’esecuzione prevede di Johann Sebastian Bach (1685-1750), la “Suite in sol maggiore per violoncello solo”: Preludio- Allemanda - Corrente - Sarabanda - Minuetto I - Minuetto II – Giga; di Jean Sibelius (1865-1957) “Tema e Variazioni”; di Paul Hindemith ( 1895- 1963) “Sonata op.25 per violoncello solo”, di Federico Ermirio (1950) “Carme Recitativo Capriccio” e infine dello stesso Giulio Castagnoli (1958): dai Quattro poemetti, commissione di Radio France ed eseguiti per la prima volta alla Salle Messiaen di Radio France nel 1994 suonati da Alain Meunier, Destefano eseguirà “Dal Tedesco”, ispirato alle poesie di Holderlin.

Dario Destefano si è formato artisticamente con Renzo Brancaleon, Antonio Janigro e Johannes Goritzki diplomandosi con il massimo dei voti e lode in Italia, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e, in Germania, presso la Hochschule “R.Schumann” di Düsseldorf. Nel 1987, all’età di ventidue anni, è già primo violoncello presso l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, avendone vinto il concorso; successivamente, a Torino, è stato invitato, sempre come primo violoncello, a collaborare con l’Orchestra RAI e con il Teatro Regio di Torino. Nel 1990 ha vinto il primo premio assoluto al concorso “Viotti” di Vercelli. Ha suonato in Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, Svizzera, Germania, Austria, Albania, Algeria ed ha effettuato tournées in Giappone come solista e in formazioni cameristiche con prestigiosi solisti dei Berliner Philarmoniker e di orchestre americane. Con il flautista Griminelli ha interpretato, in prima esecuzione assoluta, il 2° concerto per flauto, violoncello e orchestra di E. Morricone. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento storico, fino alle più recenti esperienze di musica contemporanea. È docente ordinario di violoncello presso il Conservatorio Statale “G. Verdi” di Torino. Suona un violoncello Santagiuliana - Vicenza 1821.

Giulio Castagnoli, compositore, coltiva le lingue classiche, gli studi filosofici, la passione per la fisica acustica. Ha al suo attivo oltre cento composizioni, libri sulla musica e sulle politiche musicali, saggi su autori contemporanei (in primis i suoi maestri Luciano Berio, Franco Donatoni e Brian Ferneyhough, oltre a un volumetto su Giacinto Scelsi pubblicato in Germania) e sulla liederistica. Vive a Casale Monferrato

Ingresso libero, per informazioni www.casalebraica.org 014271807.