TORTONA - Abbonate al 2-2 sia Derthona che Casale: il derby si chiude con una divisione dei punti che però probabilmente lascia insoddisfatte entrambe le squadre. Se i padroni di casa possono infatti lamentare lo scarso raccolto per quanto fatto vedere in campo, gli ospiti non hanno brillato in fase di costruzione ma hanno saputo finalizzare al meglio due delle tre vere occasioni concesse da una difesa che ha perso il perno centrale dopo solo due minuti.

La partita, come detto, incomincia già con una tegola per il Derthona: l'ex di turno Todisco dopo un contrasto stramazza a terra e chiede il cambio. Al suo posto entra Tambussi che si mette subito in luce con una bella conclusione in diagonale parata da Guerci. Per buona parte della frazione sono i ragazzi di Fossati a fare gioco ma alla mezz'ora un errore di Edo, che tentando di scartare Giacchino al limite dell'area finisce per perdere palla e spalancare la porta vuota all'attaccante casalese che non sbaglia. Dieci minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa: Ciko batte corto sul primo palo un calcio d'angolo dalla destra, Manasiev - fino a quel momento fra i migliori in campo - brucia tutti e insacca di testa prima di festeggiare sotto i suoi tifosi.

La ripresa sembra più tranquilla nonostante un'azione personale di Manasiev che mette palla larga di pochissimo sul palo lontano e una punizione di Perez che fa la barba al 'sette' alla sinistra di Edo. Nel finale, però, succede un po' di tutto: prima un contropiede di Saccà serve Ciko che colpisce a botta sicura ma trova ancora una volta Guerci pronto alla parata, poi lo stesso centrocampista si riscatta mettendo a segno il gol del 2-1 su un cross lungo di Matera che lo pesca libero in area al 38'. La gioia dei tifosi di casa, però, dura solo tre giri di lancette perchè ancora un'indecisione della difesa mette il giovane neoentrato Florio in condizione di appoggiare in rete il pallone del 2-2.

DERTHONA - CASALE 2-2

MARCATORI: pt 31' Giacchino, 41' Manasiev; st 38' Ciko, 41' Florio

DERTHONA (3-4-3): Edo; Soplantai, Todisco ng (5' Tambussi), Zucchini; Matera, Ciko, Turchet (42' st Roma), Procopio; Manasiev (32' st Romairone), Gomez (32' st D'Arcangelo), Coccolo (23' st Saccà). A disp. Rescia, Agazzi, Roma, Trevisiol, Daffonchio. All. Fossati

CASALE (4-4-2): Guerci; Cangemi (18' st Nouri), Marchetti, Rossi, Gregori; Lacava (24' st Florio), Perez, D'Ancora (38' st Rancati), Giacchino; Mesina (23' st Sparacello), Rossini (38' st Carbonieri). A disp. Calzetta, Carbonieri, Gianola, Rancati, Diagne, Bincoletto. All. Sesia

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo

NOTE: Ammoniti Soplantai, Zucchini. Calci d'angolo 7-2. Recupero pt 3'; st 6'. Spettatori 300 circa.