Tavolo Migrazione di Casale: riparte oggi il ciclo di incontri

CASALE - Ripartono oggi le conferenze del Tavolo Migrazione di Casale Monferrato, valide per i crediti formativi di docenti e giornalisti. Quest'anno i tre incontri formativi, aperti a tutta la cittadinanza, saranno dedicati al tema delle nuove generazioni. Per nuove generazioni si intendono i figli di migranti nati in Italia o arrivati nel Paese quando erano ancora molto piccoli.

«L'argomento compare e scompare dalla politica, come una luce a intermittenza, segno che è un terreno spinoso su cui le forze politiche non intendono o faticano a trovare soluzioni - spiegano gli organizzatori - Eppure la nostra società ha bisogno di questi 'figli' per la sua sopravvivenza ma anche per disegnare insieme la società del futuro che sarà inevitabilmente multietnica e multiculturale».

Il Tavolo vuole contribuire pertanto all'analisi del fenomeno e, attraverso i relatori e le relatrici, a offrire chiavi di lettura e possibili soluzioni per la gestione dello stesso. Nel primo incontro, che si terrà oggi alle 17 presso l'Istituto Balbo-Palli, si discuterà delle nuove generazioni in chiave sociologica con Roberta Ricucci, professoressa associata di sociologia delle relazioni interetniche e di sociologia dell'islam al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino.

Nei prossimi due incontri - martedì 27 settembre e martedì 11 ottobre - lo stesso fenomeno verrà esaminato inquadrando gli aspetti psicologici e politici.