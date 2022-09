Al Leardi uno sportello d'ascolto per i nuovi arrivati

CASALE - Accoglienza: una parola di undici lettere che all’Istituto Leardi di Casale Monferrato valgono un intero alfabeto di situazioni ottimali per gli studenti delle classi prime (e le loro famiglie) che si affacciano per la prima volta sul mondo delle scuole superiori.

È questo il progetto voluto dalla Dirigente scolastica Nicoletta Berrone e realizzato dalla psicologa Enrica Ferrari coadiuvata dalle docenti Marta Burla, Cristina Merlo e Giusy Catanese. Obiettivo primario è quello di creare l’ambiente ideale per accogliere i nuovi studenti iscritti alle classi prime del Leardi e farli sentire in una situazione ottimale fin dai primissimi giorni di scuola. È stato, quindi, creato uno sportello d’ascolto per dare un tutoraggio a livello sia psicologico, sia didattico con i ragazzi sui vari aspetti che regolano la vita di ogni giorno in questo istituto scolastico.

«‘Il grande che aiuta il piccolo’, così si può sintetizzare l’aiuto fondamentale dato dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ma anche quelli di seconda non si sono tirati indietro per dare il loro apporto per i compagni appena arrivati e dare la massima disponibilità per aiutarli a iniziare al meglio il nuovo percorso scolastico. Dopo il periodo della Dad e dei problemi a essa collegati, questi incontri diretti e partecipati sono il miglior modo per superare il periodo della scuola a distanza» spiegano dall’istituto.

Tutti gli studenti coinvolti in questo progetto e le loro famiglie saranno i protagonisti domani, 15 settembre, dalle ore 18 alle ore 20 presso l’Istituto Leardi con una manifestazione di musica e intrattenimento con l’esposizione di lenzuola debitamente decorate dagli studenti delle classi superiori per dare il giusto impatto visivo a questa accoglienza, mentre nell’Aula Magna la preside Berrone informerà le famiglie sugli aspetti organizzativi e quelli legati alle diverse attività e approfondimenti formativi che permettono l’orientamento e l’inserimento dei nuovi studenti