A Balzola arriva la street art di E-Distribuzione

BALZOLA - Prosegue l'impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche e le ultime a trasformarsi in arte si trovano a Balzola. Sono centinaia, infatti, le street art dell’ente sparse in giro per l’Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. Le opere monferrine sono state realizzate in particolare dagli artisti Gaia Cipriano, Luna&Mamy e dagli studenti del Leardi Noemi Brandolini, Alessio Tomaselli e Andrea Zanovello.

Il primo murales s’intitola ‘Void’ e rappresenta un lampionaio, mentre il secondo si trova presso il parco delle mondine e raffigura una luna. Sono state realizzate inoltre opere d’arte anche sulle street box (cassette stradali) di via 25 aprile.