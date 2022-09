Domenica arriva a Casale il treno storico. E Abbate (Italexit) gioisce

CASALE - Domenica, in occasione del primo fine settimana di Festa del Vino, Casale sarà raggiunta da un treno storico in partenza da Milano Porta Garibaldi. Il consigliere comunale di Italexit, anche candidato alle prossime politiche, Alessandro Abbate, non nasconde la sua soddisfazione per uno dei suoi storici, è il caso di dirlo, cavalli di battaglia.