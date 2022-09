Alberi monumentali d’Italia: nell’elenco tre nuove specie alessandrine

CASALE - Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato, su indicazione dei Comuni, l’aggiornamento annuale dell’elenco nazionale degli alberi monumentali Mipaaf. Il numero complessivo di alberi o di sistemi omogenei iscritti sono attualmente 4.006 di cui 247 in Piemonte. In particolare, a vivere nelle aree protette del Po piemontese sono ben otto esemplari, di cui ben tre in Monferrato.

Tra le piante ‘alessandrine’ ci sono il pioppo nero (Populus nigra) di Morano sul Po e Coniolo, il platano (Platanus acerifolia) in frazione Mezzano a Valmacca e la farnia (Quercus robur) di Pontestura localizzata in località Ghiaia Grande. Oltre a questi anche una farnia a Trino (Vc), un pioppo ibrido (Populus euroamericana)a Palazzolo Vercellese (Vc) in località Isola Colonia, un faggio (Fagus sylvatica) a Castagneto Po (To), una cerrosughera (Quercus crenata) a Casalborgone (To) e un sorbo ibrido (Sorbus x tomentella) a Baldissero Torinese nel Parco naturale della Collina di Superga (To).