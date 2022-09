Energica, c'è il fornitore. Il Centro Nuoto torna al Comune

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi aggiorna su due dei principali temi delle ultime settimane, di cui si è discusso giovedì sera in consiglio comunale.

C'è il fornitore gas per Energica, che non dovrà incorrere nel cosiddetto default di trasporto per il prossimo anno termico. Non sarà necessario cedere la partecipata di Amc e nessuna delle sue quote. Il problema non è terminato, quello dei costi, per l'azienda ma anche per i cittadini, andrà affrontato.

Dal 1° ottobre il Comune rientrerà nel pieno possesso dell'ex Alcarotti-Centro Nuoto. Ora si cerca una manifestazione d'interesse per la gestione. Per Palazzo San Giorgio si tratta di un esborso di 735mila euro.

Maggiori dettagli nelle prossime edizioni de Il Piccolo in edicola.