Fuochi e musica infiammano il castello di casale

CASALE - Come tradizione affascinante e coinvolgente lo spettacolo piromusicale, con fuochi artificiali a tempo di musica, della Festa del Vino di Casale. Migliaia di persone hanno assistito allo show in piazza Castello, adeguato finale per il primo sabato della kermesse, che tornava al Mercato Pavia dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia.