La firma di Casale nell'Italia Campione del Mondo di subbuteo

ROMA - La firma di Casale è significativa e decisiva sulla vittoria dell'Italia del subbuteo nel Mondiale più numeroso di sempre a Cinecittà, a Roma, del weekend scorso. La Nazionale 'Open' (categoria associabile alla Nazionale maggiore nel calcio), partita con i favori del pronostico, non ha deluso le aspettative conquistando il titolo di Campione del Mondo battendo in finale il Belgio per 2-1: nella rosa degli azzurri è stato determinante l'apporto dei monferrini Luca Colangelo e Filippo Cubeta.

Entrambi hanno infatti mosso i primi passi nella sezione cittadina di subbuteo per poi spiccare il volo verso club di caratura nazionale ed europea senza mai però dimenticare la capitale del Monferrato, a cui guardano in ottica emotiva e futura con la speranza, magari un domani, di portare in alto anche i colori di Casale.

Nel girone gli azzurri avevano sconfitto la Francia (2-1), Gibilterra (4-0) e il Galles (4-0 forfait). Ai quarti eliminata l'Inghilterra (2-0), in semifinale Malta (3-1).