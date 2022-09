Furgone a fuoco in piazza Castello a Casale

CASALE - Oggi, poco prima delle 19, un furgoncino è andato a fuoco in piazza Castello a Casale. Il veicolo, seriamente danneggiato, era parcheggiato di fronte al liceo Balbo - Palli.

Ora le fiamme sono completamente state domate dai Vigili del fuoco di Casale. Sul posto per i rilievi del caso e per determinare le cause, ci sono anche i Carabinieri. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, compresa la matrice dolosa. Il rogo ha leggermente danneggiato un'auto parcheggiata di fianco. Durante le operazioni di spegnimento è stato bloccato il traffico.