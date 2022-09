Alla Casa di Riposo di Casale venerdì si inaugura la mostra 'Il viaggio della vita'

CASALE - Venerdì 23 settembre alle 16, nel cortile antico di Ospitalità CDR Casale, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Il viaggio della vita’ che resterà aperta fino a domenica 23 ottobre dalle 16 alle 18 con ingresso libero.

L’esposizione nasce da un progetto ideato dalla curatrice Mariateresa Cerretelli e dal fotografo Francesco Allegretti. Così racconta la curatrice: «Il progetto si sviluppa in una serie di ritratti artistici realizzati agli ospiti della storica struttura della casa di Riposo di Casale Monferrato. La narrazione delle storie dei personaggi fotografati emerge attraverso le scenografie di grande impatto poetico che compongono ogni immagine. Scena dopo scena, dai giardini delle Rsa ai paesaggi delle colline monferrine, ai luoghi carichi di quotidianità del territorio, l'artista pone un forte accento sulla memoria, sul profondo significato del tempo, sul senso della vita, sul valore dell’uomo e delle sue stagioni».

Il progetto è inserito nelle attività di Agorà CDR e si è sviluppato grazie ad un lavoro propedeutico di racconto e di memoria degli ospiti coinvolti, che in modo giocoso e relazionale sono stati protagonisti di una memorabile giornata di set fotografici. Gli ospiti hanno in precedenza raccontato i luoghi della gioventù, il lavoro che svolgevano nella vita attiva e questi ricordi sono stati accolti dal fotografo Allegretti come stimolo all’ispirazione artistica.

Questa fase del progetto e il ‘dietro le quinte’ del set sono narrati nel ‘Backstage di un sorriso’, una piccola esposizione curata da Manuela Meni. La mostra è promossa da Ospitalità CDR grazie alla collaborazione di Pulmino Amico e al Club Lions Host sponsor del progetto. In ottobre verranno realizzati altri eventi legati ai contenuti della mostra a cura di Agorà CDR.