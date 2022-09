Campo irregolare, per il Casale 3-0 a tavolino

CHATILLON - Tre punti senza giocare. Perché sarà 3-0 per il Casale, che al 'Brunod' di Chatillon avrebbe dovuto affrontare il Pont Donnaz. Ma non è possibile, perché il terreno non è a norma. Ora bisognerà attendere il rapporto del direttore di gara, in base al quale il giudice sportivo, già venerdì, decreterà il successo a tavolino per i nerostellati

Quando il Casale arriva sul terreno di gioco, si rende conto che ci sono evidenti irregolarità. Pochi giorni prima della gara del 4° turno il campo di Chatillon ha ospitato un torneo giovanile e le linee dei rettangoli di gioco tracciati per ospitare più partite sono state parzialmente coperte e sono comunque ancora intuibili. Non solo, la dimensione delle porte non corrisponderebbe a quelle regolamentari.

Immediata la riserva scritta della società nerostellata e sopralluogo dell'arbitro, con i capitani e i dirigenti accompagnatori. Per il Pont Donnaz 45 minuti per ripristinare la regolarità, pena la sconfitta. Attesa vana: alle 15.50, al secondo controllo, i problemi evidenziati non sono risolti e la partita si chiude senza neppure iniziare: impossibile giocare, ma il Casale salirà a quota 8

PONT DONNAZ - CASALE nd



Casale (4-3-1-2): Guerci; Lacava, Gianola, Marchetti, Nouri; Perez, D'Ancora, Simonetta; Giacchino; Sparacello, Rossini. A disp.: Dosio, Carbonieri, Rossi, Mesina, Florio, Gregori, Rancati, Cangemi, Diagne. All.: Sesia