Cella Monte, all'Ecomuseo il teatro itinerante con 'Cuori di Pietra'

CELLA MONTE - Riprende a Cella Monte il calendario degli eventi culturali promossi dalla Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni, per un autunno fitto di appuntamenti tra spettacoli, visite, convegni e occasioni di approfondimento, presso la prestigiosa sede di Palazzo Volta, senza trascurare spazi e momenti di interesse e curiosità per i più piccoli.

Si parte domenica 25 settembre (ore 16) con lo spettacolo teatrale itinerante 'Cuori di Pietra' a cura del Teatro Società: un’originale format per conoscere l’Ecomuseo, con i suoi tesori ipogei del presente e del passato, nonché la storia della civiltà contadina che ne ha tracciato i punti salienti della cultura e del paesaggio e che, per l’occasione, verrà raccontata attraverso il teatro, le pietre, le vie, le case e i manufatti.

'Cuori di Pietra' è un percorso teatrale a tappe che, passo a passo, condurrà alla scoperta delle bellezze, dei segreti e delle storie di uno dei borghi più belli d'Italia. Storie antiche e recenti si intrecceranno per condurre i partecipanti alla riscoperta del Genius loci ivi custodito. «A Cella Monte – spiegano gli abitanti - anche le pietre sussurrano e tradiscono la storia di un periodo assai lontano quando, 20 milioni di anni fa, la terra monferrina era interamente ricoperta dalle acque del mare». Pietre, più recentemente, segnate dal lavoro dell’uomo, un contadino-architetto che ha saputo coniugare necessità, virtù e bellezza, disegnando forme uniche e preziose, ovvero, gli infernot, oggi Patrimonio dell’Unesco.

Cuori di Pietra è uno spettacolo originale e scritto ad hoc da Elisabetta Baro e da Diego Coscia e interpretato dalla stessa Baro, con Coscia, Franco Carapelle ed Elisa Macario Ban. In apertura (ore 14.30) laboratorio teatrale per bambini 'Pillola Teatrale' a partire dai 6 anni (gratuito). Una piacevole occasione ludico-didattica offerta a bambini e a ragazzi, per introdurli al linguaggio teatrale. Il Laboratorio è finalizzato alla realizzazione di una piccola performance teatrale da inserire nel finale dello spettacolo Cuori di Pietra. Un teatro partecipato e pensato con la comunità, per riscoprire, insieme, il proprio territorio e presentarlo al pubblico in modo innovativo e poetico. L'evento è patrocinato da Regione Piemonte, Osservatorio del Paesaggio, Rete Ecomusei Piemonte e Piemonte dal Vivo. Ingresso a 5 euro, info e prenotazioni a info@ecomuseopietracantoni.it (biglietto anche sul sito dell'Ecomuseo).

«Con orgoglio e soddisfazione riapriamo Palazzo Volta con tante novità di carattere storico-culturale e, anche documentale – apprezza il Presidente Corrado Calvo. – Con questo spettacolo verranno artisticamente messi in luce i tratti salienti della storia milionaria di queste terre monferrine, fino ad arrivare a quella più recente, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, per narrarne cultura e civiltà. Oltre allo spettacolo Cuori di Pietra, davvero unico e originale, l’Ecomuseo offrirà la possibilità di visita all’Infernot, alla sala multimediale e, prossimamente, alla nuova area dedicata alla scala dei tempi geologici nel Monferrato, in cui sono custoditi cimeli fossili e Pietre da Cantoni che, segnate dalle sagome di conchiglie e alghe, ivi testimoniano un Miocene marino. Proseguiremo nel mese di ottobre (sabato 8 e domenica 9) con la X Edizione della Settimana del Pianeta Terra, quattro tappe lungo i geo-percorsi di Cella Monte, Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato e Fubine Monferrato. Nelle stesse date, presenteremo il Laboratorio de 'Il Paesaggio Sonoro', la memoria delle parole a cura di Döit Turismo&Cultura».