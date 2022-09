Monfrà Jazz Fest sabato era a Casale con un fuori programma ‘al bacio’

CASALE - Il Monfrà Jazz Fest a Casale è tornato con un fuori programma mattiniero alla Pasticceria Ninin. Con il duo Perilli (voce) - Vercesi (chitarra) il concerto si è tenuto sabato scorso. Un repertorio tutto improntato sul tema del bacio, da quello più passionale di ‘Besame mucho’ o ‘A kiss is just a kiss’ dal film Casablanca, a brani standard come ‘Stars fell in Alabama’ di Louis Amstrong per arrivare a ‘Over the rainbow’ dove l’amore non è solo quello di coppia, ma richiama un sentimento universale.