Auto contro moto all'ingresso di Villanova

VILLANOVA - Incidente, pochi minuti fa, all'ingresso di Villanova Monferrato, poco dopo il centro commerciale Monferrato Shopping Center. Un'auto e una motocicletta si sono scontrate. Il centauro è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista in pronto soccorso in codice giallo e i Carabinieri che dovranno determinare la dinamica del sinistro: da una prima ipotesi sembra che la moto non abbia concesso la precedenza all'auto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.