Il Franciacorta incontra il Metodo Classico in Enoteca al Castello

CASALE - I vini di tutta Italia saranno protagonisti nelle Enoteche Regionali Piemontesi in occasione di Unwto 2022, con eventi a settembre e ottobre.

Il prossimo incontro è previsto giovedì 29 settembre presso l'Enoteca Regionale del Monferrato a Casale Monferrato, all'interno del Castello. Ospite della serata sarà il Franciacorta, con una degustazione a partire dalle ore 19 di Franciacorta (in particolare Satèn e Rosé) messi a confronto con gli spumanti Metodo Classico prodotti nella zona del Monferrato. Alla serata sarà inoltre presente l'Azienda Agricola La Valle di Rovato (BS), che racconterà agli ospiti tutti i segreti del loro Franciacorta.

La degustazione è gratuita e aperta a tutti, ma si consiglia la prenotazione al numero +39 3515122381.

Venerdì 30 settembre, invece, l'appuntamento è presso l'Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, che ospiterà presso il ristorante dell'Enoteca "La signora in rosso" (Palazzo Crova, in via Crova 2 a Nizza Monferrato) una cena di cucina piemontese con in abbinamento vini del Friuli Venezia Giulia (quattro piatti e quattro calici). La cena è proposta al costo di 40 euro vini inclusi, ed è disponibile su prenotazione allo 0141 793350 o al 329 7137204. Gli incontri e le degustazioni combinate presso le Enoteche Regionali piemontesi proseguiranno poi per tutto il mese di ottobre, con un calendario in aggiornamento.