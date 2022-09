Anche gli ospiti della Casa di Riposo di Casale al voto con il seggio 'volante'

CASALE - Domenica 25 settembre anche gli ospiti di Ospitalità CDR Casale, come in ogni elezione, hanno avuto la possibilità di esercitare il loro diritto costituzionale al voto.

Per gli ospiti dei Nuclei è stato organizzato dalle autorità competenti un seggio elettorale 'volante' in sala Giumelli: hanno votato in 12 (2 uomini e 10 donne). L’elettore 'più avanti con gli anni' è nato nel 1929, seguito da 4 della leva 1930. In particolare, una ospite ha manifestato il suo senso civico di partecipazione al voto, accedendo al seggio direttamente dalla barella dell’ambulanza che la riportava in reparto dopo un ricovero ospedaliero, grazie alla collaborazione del personale interno e dell’unità operativa incaricata dell’ambulanza di trasporto.

Gli ospiti della Residenza Giumelli hanno invece votato in maggioranza al seggio elettorale presso l’Istituto Leardi, alcuni presso i comuni di residenza: la più 'over' ha compiuto 98 anni (classe 1924), e ha espresso il suo voto, dopo una bella passeggiata alla sede del seggio.