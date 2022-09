Alla biblioteca di Ozzano un ottobre all'insegna di eventi e musica

OZZANOO - Ritornano gli incontri in biblioteca ad Ozzano Monferrato, con il mese di ottobre interamente dedicato alla musica. Le tre lezioni del ciclo 'La Musica in Testa', a cura del professor Bruno Raiteri, in calendario giovedì 6, 13 e 20 ottobre alle ore 21 presso l’aula di lettura della Biblioteca Comunale 'Alessandra Fracchia', si addentreranno nei percorsi della teoria musicale e della storia e evoluzione di un’arte che viene a ragione definita il “linguaggio dell’anima”.

Teoria, tecniche, strumenti, e soprattutto la magia della musica sono le caratteristiche che ce la rendono materia così vicina e così necessaria. Bruno Raiteri, che alla musica si può dire abbia dedicato tutta la vita, è insegnante e musicista molto noto al nostro territorio, come violinista collabora con vari 'ensemble' spaziando dalla musica classica fino al jazz, al folk e allo swing.

Sabato 29 ottobre alle 16.30, inoltre, si recupererà l’ultimo incontro del ciclo 'Tutte le Donne di Puccini' a cura della professoressa Erika Patrucco, insegnante e violoncellista, che già abbiamo avuto modo di ascoltare ed apprezzare calorosamente in maggio."